Вестник Кавказа

Загрязнение озера Ак-Гель в Махачкале не подтвердилось

Загрязнение озера Ак-Гель в Махачкале не подтвердилось
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росрыболовство не подтвердило загрязнение воды в озере в столице Дагестане. Вода оказалась чистой. Ранее распространилась информации о гибели рыбы и появлении пены в озере.

Сообщения о загрязнении озера Ак-Гель в Махачкале не подтвердились, вода оказалась чистой, сообщает пресс-служба управления Росрыболовства по СКФО.

Ранее в соцсетях распространилась информация о гибели рыбы и появлении пены на воде. Работники Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства взяли воду из озера на пробу.

Как сообщили в ведомстве, подозрения о загрязнении не были подтверждены. Там же добавили, что наличие единичных тушек мертвой рыбы не может считаться признаком загрязнения водоема.

В Росрыболовстве также подчеркнули, что токсикологическая обстановка в озере Ак-Гель признана благоприятной для биоресурсов.

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