Задержанный мэр отменил День Кизилюрта

Опубликовано: 14:51, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арест мэра Кизилюрта испортил настроение местным властям настолько, что они решили отменить празднование Дня города. Праздник отложен на неопределенный срок.

После задержания мэра Кизилюрта, местные власти решили отменить празднование Дня города. Планировалось, что торжества пройдут 7 октября.

«Как вы все знаете, 7 октября мы планировали грандиозно отпраздновать наш с вами общий праздник – 60-летие родного Кизилюрта. Но, по понятным причинам, праздничного настроения в городе нет»

– пресс-служба городской администрации

Напомним, что городской глава был задержан накануне на рабочем месте, затем силовики обыскали здание администрации. Впоследствии по этому делу был допрошен глава управления Минспорта Дагестана.