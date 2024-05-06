Вестник Кавказа

Задержанных на акции протеста в Ереване освободили

Задержанных на акции протеста в Ереване освободили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД Армении сообщили, что задержанные на акции протеста в Еревана отпущены. Всего было задержано 156 граждан. Участники требовали отставки Никола Пашиняна.

Все 156 активистов, задержанных во время «акции неповиновения» в центре Еревана, освободили, сообщает пресс-служба армянского МВД.

"В течение дня в полицейские участки были доставлены 156 граждан из-за невыполнения законных требований полиции. Все они освобождены"

- МВД Армении

Напомним, участники акции протеста в столице Армении требовали отставки премьера страны Никола Пашиняна. Они перекрыли улицы в центре города.

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