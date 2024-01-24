За три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс человек

Посол Азербайджанской Республики в России рассказал, что в рамках госпрограммы по переселению граждан на освобожденные от оккупации земли, на протяжение нескольких лет будут возвращены 100 тыс вынужденных переселенцев.

Власти Азербайджана намерены переселить 100 тыс граждан на протяжение трех лет на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Об этом сообщил посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Он отметил, что вынужденные переселенцы вернутся домой в рамках программы, которая организована государством.

"В рамках реализации Первой государственной программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек"

- Полад Бюльбюль оглы

Посол также подчеркнул, что за последнее время власти республики провели беспрецедентные и масштабные строительные работы на этих землях. Он рассказал, что немаловажным фактом является то, что страна проводит возрождение освобожденных земель за счет средств из государственного бюджета.