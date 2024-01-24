За три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс человек

Власти Азербайджана намерены переселить 100 тыс граждан на протяжение трех лет на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Об этом сообщил посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы.
Он отметил, что вынужденные переселенцы вернутся домой в рамках программы, которая организована государством.
"В рамках реализации Первой государственной программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек"
- Полад Бюльбюль оглы
Посол также подчеркнул, что за последнее время власти республики провели беспрецедентные и масштабные строительные работы на этих землях. Он рассказал, что немаловажным фактом является то, что страна проводит возрождение освобожденных земель за счет средств из государственного бюджета.