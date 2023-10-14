В Джебраил вернутся свыше 2 тыс переселенцев в 2024 году

Власти Азербайджанской Республики в этом году планируют вернуть в Джебраил свыше 2 тыс граждан. Сейчас в городе возводятся несколько десятков многоквартирных жилых домов.

В нынешнем году свыше двух тысяч вынужденных переселенцев передут в Джебраил. Сейчас в населенном пункте активно возводятся многоквартирные жилые дома. Данные об этом предоставили в Службе реставрации, строительства и управления No1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Отмечается, что в данный момент в центре Джебраила создается жилой комплекс, в который войдут 33 многоквартирных здания.

Они будут четырех- и пятиэтажными, в них расположатся 712 квартир.

После того как строительство зданий будет завершено, и дома будут сданы в эксплуатацию, в них переедут 2158 граждан.

Уточняется, что возведением жилых зданий занимается Госагентство жилищного строительства.