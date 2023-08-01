Wildberries пришел в Азербайджан

Жителям Азербайджана стала доступна возможность заказа различных товаров на сайте популярного онлайн-ретейлера Wildberries.
"Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки"
– онлайн-ретейлер Wildberries
В Баку работает пока единственный в стране пункт выдачи товаров. В будущем сеть таких пунктов расширится, а жители Азербайджана смогут заказывать и получать неподалеку от дома товары самых различных категорий. На сайте можно приобрести продукты питания, одежду и обувь, детские товары, косметику и аксессуары, электронику, товары для дома и многое другое.