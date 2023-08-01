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Wildberries пришел в Азербайджан

Wildberries пришел в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Заказывать товары на Wildberries теперь можно в Азербайджане. Также платформа открыта к сотрудничеству с местным бизнесом.

Жителям Азербайджана стала доступна возможность заказа различных товаров на сайте популярного онлайн-ретейлера Wildberries.

"Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки"

– онлайн-ретейлер Wildberries

В Баку работает пока единственный в стране пункт выдачи товаров. В будущем сеть таких пунктов расширится, а жители Азербайджана смогут заказывать и получать неподалеку от дома товары самых различных категорий. На сайте можно приобрести продукты питания, одежду и обувь, детские товары, косметику и аксессуары, электронику, товары для дома и многое другое.

Wildberries столкнулся с эффектом горлышка бутылки на &quot;Верхнем Ларсе&quot;

Wildberries столкнулся с эффектом горлышка бутылки на "Верхнем Ларсе"

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