Wildberries пришел в Азербайджан

Опубликовано: 13:34, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заказывать товары на Wildberries теперь можно в Азербайджане. Также платформа открыта к сотрудничеству с местным бизнесом.

Жителям Азербайджана стала доступна возможность заказа различных товаров на сайте популярного онлайн-ретейлера Wildberries.

"Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки"

– онлайн-ретейлер Wildberries

В Баку работает пока единственный в стране пункт выдачи товаров. В будущем сеть таких пунктов расширится, а жители Азербайджана смогут заказывать и получать неподалеку от дома товары самых различных категорий. На сайте можно приобрести продукты питания, одежду и обувь, детские товары, косметику и аксессуары, электронику, товары для дома и многое другое.