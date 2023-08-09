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Взрыв в порту не угрожает продуктовой безопасности Турции

Порт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Взрыв в турецком порту не явлется угрозом продуктовой безопасности. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза страны.

В Минсельхозе Турции опровергли сообщения о том, что взрыв в порту Дериндже стал угрозой для продуктовой безопасности страны.

При взрыве было повреждено около 20% находящегося там зерна.

"Элеваторный кластер вмещает 90 тыс тонн. Там находилось 75 тыс тонн. Взрывом было затронуто в общей сложности 15 тыс тонн. Те, кто преподносят потерю 15 тыс тонн зерна в качестве угрозы нашей продовольственной безопасности, когда в стране производится ежегодно 22 млн тонн продовольствия, делают это из-за незнания темы"

– министр Ибрагим Юмаклы

Глава турецкого Минсельхоза добавил, что предстоит всеобъемлющее расследование ЧП в Коджаэли, при этом основная версия на данный момент - детонация зерновой взвеси.

При взрыве в порту Турции повреждены 20% запасов зерна

При взрыве в порту Турции повреждены 20% запасов зерна

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