Взрыв в порту не угрожает продуктовой безопасности Турции

Опубликовано: 21:08, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Взрыв в турецком порту не явлется угрозом продуктовой безопасности. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза страны.

В Минсельхозе Турции опровергли сообщения о том, что взрыв в порту Дериндже стал угрозой для продуктовой безопасности страны.

При взрыве было повреждено около 20% находящегося там зерна.

"Элеваторный кластер вмещает 90 тыс тонн. Там находилось 75 тыс тонн. Взрывом было затронуто в общей сложности 15 тыс тонн. Те, кто преподносят потерю 15 тыс тонн зерна в качестве угрозы нашей продовольственной безопасности, когда в стране производится ежегодно 22 млн тонн продовольствия, делают это из-за незнания темы"

– министр Ибрагим Юмаклы

Глава турецкого Минсельхоза добавил, что предстоит всеобъемлющее расследование ЧП в Коджаэли, при этом основная версия на данный момент - детонация зерновой взвеси.