Взрыв в многоэтажке Новороссийска привел к эвакуации жителей

Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей многоэтажного дома в Новороссийске из-за прогремевшего хлопка и начавшегося пожара. Вероятная причина происшествия – взрыв газа.

В одном из многоэтажных домов Новороссийска прогремел взрыв, из-за чего потребовалась эвакуация 30 жителей дома, один из которых получил травмы, рассказали в МЧС Кубани.

Информация о взрыве поступила спасателям в районе 14:20. Буквально через 10 минут они прибыли на место и увидели пожар на 4 этаже площадью в 20 кв м. Примерно через полчаса возгорание удалось полностью потушить. В этом участвовали 18 пожарных и 6 специальных машин.

В ведомстве передали, что следователи начали устанавливать причину происшествия. Со слов очевидцев, вероятнее всего ей стал взрыв газа.