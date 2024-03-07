Взрыв в Бендер-Аббас: число жертв выросло

Число погибших в результате взрыва порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране выросло до 28 человек, сообщило агентство Press TV.
"Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек"
- агентство Press TV
Глава МВД Ирана Искандар Момени, в свою очередь, отметил, что пожар в порту локализован на 90%. По его прогнозу, спасатели должны закончить работы в течение нескольких часов.
Напомним, что взрыв прогремел в административном здании порта. Со слов замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, он случился в районе причала. Подробности происшествия еще предстоит выяснить ответственным ведомствам.
Согласно последним данным, 6 человек числятся пропавшими без вести, а более 1139 человек получили различные травмы.