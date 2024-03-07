Вестник Кавказа

Взрыв в Бендер-Аббас: число жертв выросло

Взрыв в Бендер-Аббас: число жертв выросло
© Фото: IRNA
Накануне в городе Бендер-Аббас в Иране произошел взрыв, который вызвал крупный пожар. Число жертв продолжает расти: на данный момент он унес жизнь 28 человек. Локализация возгорания завершена на 90%.

Число погибших в результате взрыва порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране выросло до 28 человек, сообщило агентство Press TV.

"Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек"

- агентство Press TV

Глава МВД Ирана Искандар Момени, в свою очередь, отметил, что пожар в порту локализован на 90%. По его прогнозу, спасатели должны закончить работы в течение нескольких часов.

Напомним, что взрыв прогремел в административном здании порта. Со слов замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, он случился в районе причала. Подробности происшествия еще предстоит выяснить ответственным ведомствам.

Согласно последним данным, 6 человек числятся пропавшими без вести, а более 1139 человек получили различные травмы.

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