Вестник Кавказа

Взрыв раздался в шахте на востоке Турции

Взрыв раздался в шахте на востоке Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции несколько человек оказались под завалами в результате взрыва в шахте. В настоящее время ведутся работы по их спасению.

В четверг, 23 января, в восточной части Турции прогремел взрыв в шахте. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, под завалами находятся двое рабочих, передает Ihlas.

"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих"

– агентство IHA

В настоящее время спасатели пытаются извлечь рабочих.

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