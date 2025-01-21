Взрыв раздался в шахте на востоке Турции

В Турции несколько человек оказались под завалами в результате взрыва в шахте. В настоящее время ведутся работы по их спасению.

В четверг, 23 января, в восточной части Турции прогремел взрыв в шахте. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, под завалами находятся двое рабочих, передает Ihlas.

"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих"

– агентство IHA

В настоящее время спасатели пытаются извлечь рабочих.