Взрыв произошел в кафе в Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 20:13, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

ЧП случилось сегодня в одном из заведений общепита в Баксане. По данным МЧС, взорвался газ. В результате взрыва есть пострадавшие, они доставлены в больницы, им оказывается помощь.

Взрыв прогремел сегодня в кафе на улице Революционная в Баксане (административный центр одноименного района). Подробности ЧП рассказали в МЧС по КБР.

Сигнал об инциденте был получен в 16:35. Сообщалось, что взорвалась газовоздушная смесь. К кафе сразу же отправились шесть спасателей.

Оказалось, что внутри заведения взорвался газ. К счастью, пожара после него не возникло.

Тем не менее, есть пострадавшие - три человека. Они доставлены в больницы.

Причина взрыва устанавливается.