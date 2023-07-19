Взрыв произошел в кафе в Кабардино-Балкарии

ЧП случилось сегодня в одном из заведений общепита в Баксане. По данным МЧС, взорвался газ. В результате взрыва есть пострадавшие, они доставлены в больницы, им оказывается помощь.
Взрыв прогремел сегодня в кафе на улице Революционная в Баксане (административный центр одноименного района). Подробности ЧП рассказали в МЧС по КБР.
Сигнал об инциденте был получен в 16:35. Сообщалось, что взорвалась газовоздушная смесь. К кафе сразу же отправились шесть спасателей.
Оказалось, что внутри заведения взорвался газ. К счастью, пожара после него не возникло.
Тем не менее, есть пострадавшие - три человека. Они доставлены в больницы.
Причина взрыва устанавливается.