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Взрыв газа в Кабардино-Балкарии - пострадали шестеро

Взрыв газа в Кабардино-Балкарии - пострадали шестеро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баллон с газом взорвался в сельском доме в Кабардино-Балкарии. С ожогами госпитализированы шесть человек - 5 взрослых и 1 маленький ребенок.

В одном из сел Кабардино-Балкарии сегодня взорвался газ, различные травмы получили пятеро взрослых и один ребенок.

"В сельском поселении Инаркой Терского муниципального района в частном домовладении произошел взрыв бытового газа. В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок"

– Минздрав КБР

Глава региона Казбек Коков под личный контроль взял вопрос организации медпомощи пострадавшим жителям села, возможно потребуется транспортировка пациентов в федеральные больницы.

Также власти региона окажут семье материальную помощь, восстановят дом, поврежденный взрывом.

Установлено, что причиной ЧП стал бытовой газовый баллон, прокуратура проведет проверку по факту случившегося.

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