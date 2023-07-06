Взрыв газа в Кабардино-Балкарии - пострадали шестеро

В одном из сел Кабардино-Балкарии сегодня взорвался газ, различные травмы получили пятеро взрослых и один ребенок.
"В сельском поселении Инаркой Терского муниципального района в частном домовладении произошел взрыв бытового газа. В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок"
– Минздрав КБР
Глава региона Казбек Коков под личный контроль взял вопрос организации медпомощи пострадавшим жителям села, возможно потребуется транспортировка пациентов в федеральные больницы.
Также власти региона окажут семье материальную помощь, восстановят дом, поврежденный взрывом.
Установлено, что причиной ЧП стал бытовой газовый баллон, прокуратура проведет проверку по факту случившегося.