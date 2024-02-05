Взрыв прогремел в жилом доме в Чечне

В результате взрыва в доме в Чечне пострадала семья из четырех человек. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

В одном из сел Чечни прогремел взрыв в частном доме. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

На момент взрыва в здании находилось четыре человека.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей"

– пресс-служба управления

Пострадавших отвезли в больницу, у них зафиксированы различной степени тяжести ожоги.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность шланга, который подключен к газовой плите.