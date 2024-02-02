Попавший в ДТП ребенок пришел в сознание в реанимации в Махачкале

Состояние мальчика, угодившего в минувшее воскресенье в ДТП в Махачкале, стало лучше. В четверг вечером он пришел в сознание.

В Махачкале пришел в сознание мальчик, который несколько дней пролежал в реанимационном отделении после ДТП, произошедшем 4 февраля. Об этом рассказали в Минздраве Дагестана.

"Врачи ДРКБ смогли выходить мальчика, пострадавшего при утоплении легкового автомобиля… Сейчас ребенок в сознании, он переведен из реанимации в отделение, жизни его ничто не угрожает"

– пресс-служба ведомства

Что произошло?

Утром 4 февраля автомобиль Lada Priora рухнул в канал в поселке Семендер. Двух мальчиков – 10 и 12 лет – доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно о смерти 10-летнего мальчика.

По данному факту начали расследование. В отношении 23-летнего мужчины, управлявшего транспортным средством, возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что он не справился с управлением, после чего автомобиль упал в воду.