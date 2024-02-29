Взрыв прогремел в столице Ирана

В Тегеране прогремел взрыв, после которого разрушилось здание. Под завалами могут находиться люди, причины произошедшего не сообщаются.

В двухэтажном доме в Тегеране прогремел взрыв, повлекший за собой разрушение соседнего здания, сообщает издание Mehr.

По словам сотрудника Муниципальной организации пожарной службы иранской столицы Джалала Малеки, взрыв произошел на улице Рей. На месте происшествия работают спасатели.

Он также заявил, что под завалами могут находиться люди. При этом Малеки не рассказал о причинах взрыва в Тегеране.