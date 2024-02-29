Вестник Кавказа

Взрыв прогремел в столице Ирана

Взрыв прогремел в столице Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране прогремел взрыв, после которого разрушилось здание. Под завалами могут находиться люди, причины произошедшего не сообщаются.

В двухэтажном доме в Тегеране прогремел взрыв, повлекший за собой разрушение соседнего здания, сообщает издание Mehr.

По словам сотрудника Муниципальной организации пожарной службы иранской столицы Джалала Малеки, взрыв произошел на улице Рей. На месте происшествия работают спасатели.

Он также заявил, что под завалами могут находиться люди. При этом Малеки не рассказал о причинах взрыва в Тегеране.

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