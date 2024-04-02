Взрыв прогремел сегодня в Тбилиси – есть жертвы

Тир взорвался сегодня в столице Грузии, в результате ЧП погибли несколько человек. Пострадавшие остаются в больнице, им предстоит лечение.

Взрыв произошел сегодня в полдень в Тбилиси, подробности сообщают грузинские СМИ.

ЧП случилось в тире Battleground в районе Исани. Его масштаб был велик – погибли люди. Сначала сообщалось о двух жертвах, затем один из пострадавших скончался в больнице, и число погибших выросло до трех.

Пожилой мужчина умер в реанимации из-за тяжелых ожогов, от которых него пострадали и дыхательные пути.

На данный момент в больнице остаются трое раненых. Они находятся в стабильном состоянии.

В МВД Грузии сообщили также, что одна из жертв взрыва – сотрудник ведомства. Среди раненых также двое полицейских. Еще один пострадавший работает в тире, где случилось ЧП.

Видео Sputnik Грузия

Причина взрыва

Ясности в вопросе о причине взрыва пока нет. Следствие ведется по статье о нарушении правил безопасности на энергетических объектах. Самое суровое наказание по ней – 10 лет тюрьмы.

Изначально СМИ называли две версии: возгорание пороха или утечка газа. Однако ни одна пока не подтверждена официально.