Взрыв прогремел сегодня в Тбилиси – есть жертвы

Взрыв произошел сегодня в полдень в Тбилиси, подробности сообщают грузинские СМИ.
ЧП случилось в тире Battleground в районе Исани. Его масштаб был велик – погибли люди. Сначала сообщалось о двух жертвах, затем один из пострадавших скончался в больнице, и число погибших выросло до трех.
Пожилой мужчина умер в реанимации из-за тяжелых ожогов, от которых него пострадали и дыхательные пути.
На данный момент в больнице остаются трое раненых. Они находятся в стабильном состоянии.
В МВД Грузии сообщили также, что одна из жертв взрыва – сотрудник ведомства. Среди раненых также двое полицейских. Еще один пострадавший работает в тире, где случилось ЧП.
Видео Sputnik Грузия
Причина взрыва
Ясности в вопросе о причине взрыва пока нет. Следствие ведется по статье о нарушении правил безопасности на энергетических объектах. Самое суровое наказание по ней – 10 лет тюрьмы.
Изначально СМИ называли две версии: возгорание пороха или утечка газа. Однако ни одна пока не подтверждена официально.