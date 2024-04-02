Мальчик умер от взрыва котла в Дагестане

Мальчик из Дагестана, пострадавший при взрыве газового котла, умер в больнице. Его родители остаются в крайне тяжелом состоянии. Ранее в Избербаше взорвался газовый котел.

Мальчик из дагестанского Избербаша скончался в результате взрыва газового котла, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В ведомстве заявили, что врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Его вместе с родителями после происшествия доставили в Ожоговый центр Махачкалы.

По словам медиков, состояние родителей погибшего – крайне тяжелое, у них поражено свыше 90% тела. Оба остаются в Центре.

Напомним, 5 апреля в одном из домов Избербаша взорвался газовый котел. Пострадавших сначала доставили в Центральную городскую больницу, а затем – в республиканскую больницу имени Вишневского.