Вестник Кавказа

Взрыв прогремел на НПЗ в Иране

Взрыв прогремел на НПЗ в Иране
© Фото: скриншот видео IRNA
ЧП случилось на нефтеперерабывающем заводе на севере Ирана. В городе Гермсар на НПЗ прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. Есть пострадавшие, информация о жертвах пока не поступала.

Мощный пожар пылает в иранском городе Гермсар, расположенном в провинции Семнан на севере страны, о нем сообщают иранские СМИ.

Изначально на местном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в промышленной зоне, а точнее на складе топлива, произошел взрыв. Затем на предприятии начался пожар.

В результате ЧП пострадали люди. По данным местного Красного полумесяца, ранены пять человек. О погибших пока не сообщается.

Пожарные борются с огнем, на данный момент он не локализован.

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