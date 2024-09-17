Взрыв прогремел на НПЗ в Иране

ЧП случилось на нефтеперерабывающем заводе на севере Ирана. В городе Гермсар на НПЗ прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. Есть пострадавшие, информация о жертвах пока не поступала.

Мощный пожар пылает в иранском городе Гермсар, расположенном в провинции Семнан на севере страны, о нем сообщают иранские СМИ.

Изначально на местном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в промышленной зоне, а точнее на складе топлива, произошел взрыв. Затем на предприятии начался пожар.

В результате ЧП пострадали люди. По данным местного Красного полумесяца, ранены пять человек. О погибших пока не сообщается.

Пожарные борются с огнем, на данный момент он не локализован.