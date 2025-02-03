Взрыв газа на Ставрополье уничтожил жилой дом

Взрыв газа произошел в одном из частных домов Грачевского района на Ставрополье. Пострадавших нет, причины еще устанавливаются.
На территории частного дома в селе Красном Грачевского района Ставрополья произошел взрыв газа, полностью обрушивший здание. Инцидент случился в летней кухне, передали в ПАСС СК.
Сотрудников чрезвычайных служб вызвали соседи, после того как увидели развалившийся на части дом. Оказалось, что в результате происшествия никто не пострадал. В момент взрыва жильцов дома не было.
Причины произошедшего еще неизвестны. Их устанавливают следователи.