Вестник Кавказа

Взрыв газа на Ставрополье уничтожил жилой дом

Взрыв газа на Ставрополье уничтожил жилой дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв газа произошел в одном из частных домов Грачевского района на Ставрополье. Пострадавших нет, причины еще устанавливаются.

На территории частного дома в селе Красном Грачевского района Ставрополья произошел взрыв газа, полностью обрушивший здание. Инцидент случился в летней кухне, передали в ПАСС СК.

Сотрудников чрезвычайных служб вызвали соседи, после того как увидели развалившийся на части дом. Оказалось, что в результате происшествия никто не пострадал. В момент взрыва жильцов дома не было.

Причины произошедшего еще неизвестны. Их устанавливают следователи.

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