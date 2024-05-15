Вестник Кавказа

Вывод российских миротворцев из Карабаха продолжается

Вывод российских миротворцев из Карабаха продолжается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вывод российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана продолжается. Сегодня было опубликовано видео, на котором запечатлены покидающие Карабах грузовые автомобили РМК.

Миротворцы РФ продолжают покидать Карабах.

Так, сегодня 60 автомобилей, принадлежащих РМК, были отправлены в Россию со станции "Горан". Для их перевозки по железной дороге понадобилось 50 грузовых платформ.

Кроме того, были вывезены в РФ 12 баков для топлива. Для них потребовалось восемь платформ. Отправка производилась со станции железной дороги "Барда".

Помимо этого, со станции "Горан" должны были отправиться еще 67 миротворческих машин.

Напомним, о выводе российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана стало известно в апреле. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев уточнил, что данное решение было принято Москвой и Баку на высшем уровне.

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