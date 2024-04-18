Высохшее Аральское море станет площадкой для забега

Экологический марафон проведут на территории, которую некогда занимало Аральское море. Забег в Приаралье призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения Аральского моря.
Высохшее дно Аральского моря примет массовый забег. Эко-марафон проведут 23 июня по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.
Участники забега преодолеют 42 км, маршрут пройдет по высохшему дну соленого водоема и вдоль сохранившихся участков Арала. Принять участие в эко-марафоне по соленой пустынной зоне смогут сто человек.
Марафон на Аральском море организуют Минэкологии Узбекистана и школа бега ProRun. Основатель беговой школы Андрей Куликов в прошлом году в компании знаменитого ультрамарафонца из США Дина Карназеса преодолел 42-километровую дистанцию. Участие в забеге спортсмена мирового уровня привлекло внимание к проблеме Аральского моря, исчезающего с лица земли.