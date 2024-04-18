Вестник Кавказа

Высохшее Аральское море станет площадкой для забега

Высохшее Аральское море станет площадкой для забега
© Фото: NatalieChunina, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Экологический марафон проведут на территории, которую некогда занимало Аральское море. Забег в Приаралье призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения Аральского моря.

Высохшее дно Аральского моря примет массовый забег. Эко-марафон проведут 23 июня по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.

Участники забега преодолеют 42 км, маршрут пройдет по высохшему дну соленого водоема и вдоль сохранившихся участков Арала. Принять участие в эко-марафоне по соленой пустынной зоне смогут сто человек.

Марафон на Аральском море организуют Минэкологии Узбекистана и школа бега ProRun. Основатель беговой школы Андрей Куликов в прошлом году в компании знаменитого ультрамарафонца из США Дина Карназеса преодолел 42-километровую дистанцию. Участие в забеге спортсмена мирового уровня привлекло внимание к проблеме Аральского моря, исчезающего с лица земли.

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