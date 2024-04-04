Высочайшая вершина мира впервые покорилась альпинистке из Казахстана

Казахстанская спортсменка Анар Бурашева впервые в истории страны покорила высочайшую вершину мира – гору Эверест в Тибете: подъем на высоту 8 тысяч 848 метров занял у казахстанских альпинистов пять суток.

Впервые в истории Казахстана успешное восхождение на высочайшую вершину мира – гору Эверест (Джомолунгма) в Тибете в составе команды Kazakh Everest Team совершила казахстанская альпинистка, сообщила пресс-служба команды.

"Казахстанская команда Kazakh Everest Team в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8 848м)"

- пресс-служба команды Kazakh Everest Team

Гора покорилась спортсменам с огромным трудом: несмотря на поддержку непальской компании Seven Summit Treks, специализирующейся на восхождениях в Гималаях и чьи проводники официально работали с казахстанской экспедицией, первое, с чем встретились спортсмены – сложнейшие погодные условия, передает Sputnik Казахстан.

На высоте свыше 8 тыс м команды альпинистов, участвовавших в штурме вершины, встретил ураганный ветер – большинство из них из-за шторма и бурана ушли с маршрута вниз, в базовый лагерь, однако спортсмены из пяти стран решили не сдаваться и все же добрались до вершины.

Среди покорителей Эвереста находилась и Анар Бурашева, которая стала первой в истории спортсменкой из Казахстана, которой вершина все же покорилась – вместе с ней на вершину пика поднялся и заслуженный казахстанский альпинист Максут Жумаев, для которого это было уже третье восхождение на высочайшую вершину мира.

Всего расстояние в почти 9 тыс м до вершины команда Kazakh Everest Team преодолевала пять суток, после ее успешного штурма Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили на Эвересте государственный флаг Казахстана. Восхождение было посвящено героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой.

Напомним, пик Эверест (Джомолунгма) - высочайшая вершина Земли (8848,86 м), которая находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). Он имеет форму трехгранной пирамиды, состоящего в основном из осадочных отложений. Средняя дневная температура на вершине Джомолунгмы в середине лета июле составляет минус 19 градусов. Гора частично входит в состав непальского национального парка Сагарматха.