Казахстанские альпинисты поставят флаг страны на Эвересте

Альпинисты из Казахстана бросят вызов высочайшей вершине мира – горе Эверест в Тибете. Их восхождение на вершину, которое начнется уже в эту субботу, будет посвящено героям Великой Отечественной войны.

Казахстан готовит спортивно-патриотическую экспедицию на высочайшую вершину мира – гору Эверест (Джомолунгма) в Тибете, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Команда альпинистов Kazakh Everest Team начнет восхождение уже послезавтра, 6 апреля - посвящено оно будет героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой, передает Sputnik Казахстан.

Возглавляет экспедицию известный казахстанский альпинист Максут Жумаев, под его руководством на вершину идут еще семь человек, среди которых спортсменка-скайраннер Анар Бурашева.

Цель альпинистов - взойдя на Эверест, водрузить там Государственный флаг Казахстана.

"Нам предстоит не только вписать новую страницу в историю страны, но и вдохновить молодое поколение спортсменов. Поддерживаю идею гендерного равенства даже в экстремальных видах спорта. Если у современных девушек есть готовность и силы покорять высочайшие вершины наравне с мужчинами, то мы должны помочь им сделать этот шаг"

- Максут Жумаев

Альпинистам предстоит нелегкое испытание – погода на Эвересте, а это, напомним, 8849 м над уровнем моря, переменчивая, а условия экстремальные – штормовые ветры, морозы до – 50 градусов, лавины, камнепады, ледовые трещины и снегопады. Одолеть подъем с промежуточной площадки спортсмены планируют за 12–16 часов, на спуск времени уйдет меньше - 6–8 часов, однако он тоже потребует не меньшей концентрации и решимости.