Выполняющие рейсы в Сухум авиакомпании не смогут летать в Грузию

Аэропорты Грузии будут закрыты для всех авиакомпаний, которые будут выполнять пассажирские авиарейсы в обновленный аэропорт Сухума, сообщил сегодня министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухум, не смогут работать в Грузии, заявил грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Компании, которые нарушают закон..., конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые имеются в нашем распоряжении"

- Леван Давиташвили

В Грузии действует закон, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиавласти Абхазии намерены организовать авиарейсы из Сухума не только в Москву, но и в Петербург, Казань и Уфу – в таких полетах заинтересованы многие российские регионы. Огромное значение для авиасообщения с популярным для отдыха у россиян регионом имеет расположение обновленного Сухумского аэропорта – он удален от столицы всего на 18 км, что позволит туристам комфортно добираться из воздушной гавани не только в столицу, но и в основные курортные локации Абхазии