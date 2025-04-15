Три российские авиакомпании намерены запустить рейсы в Сухум через месяц

Количество рейсов до Сухума может значительно увеличиться в ближайшее время: сразу три авиакомпании прорабатывают запуск новых маршрутов.
Авиакомпании из РФ "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) рассматривают возможность запуска рейсов до Сухума в конце мая – начале июня, сообщает Минтранс РФ.
"Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая"
– Минтранс РФ
Напомним, что 1 мая авиаперевозчиком "ЮВТ АЭРО" будет выполнен первый прямой рейс из "Внуково" до столицы Абхазии. Также 6 мая стартуют еженедельные полеты из Нижнего Новгорода, которые будет выполнять авиакомпания "Икар".