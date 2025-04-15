Вестник Кавказа

Три российские авиакомпании намерены запустить рейсы в Сухум через месяц

Три российские авиакомпании намерены запустить рейсы в Сухум через месяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество рейсов до Сухума может значительно увеличиться в ближайшее время: сразу три авиакомпании прорабатывают запуск новых маршрутов.

Авиакомпании из РФ "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) рассматривают возможность запуска рейсов до Сухума в конце мая – начале июня, сообщает Минтранс РФ. 

"Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая"

– Минтранс РФ 

Напомним, что 1 мая авиаперевозчиком "ЮВТ АЭРО" будет выполнен первый прямой рейс из "Внуково" до столицы Абхазии. Также 6 мая стартуют еженедельные полеты из Нижнего Новгорода, которые будет выполнять авиакомпания "Икар".

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