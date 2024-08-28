Вестник Кавказа

Выборы в парламент Азербайджана: обновлена информация по явке

Выборы в парламент Азербайджана: обновлена информация по явке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центризбирком Азербайджана опубликовал актуальные сведения по активности избирателей на выборах в Милли Меджлис (парламент). На 15.00 по местному времени (14.00 мск) явка почти достигла 25%.

К трем часам дня на парламентских выборах в Азербайджане проголосовали почти 25% избирателей. Об этом, как передает корреспондент "Вестника Кавказа", рассказал директор Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, к этому моменту в Азербайджане на 15:00 составила 29,49 процента.

В общей сложности на избирательные участки пришли 1 893 555 человек, отметил Оруджев.

Напомним, что к полудню явка составила 20,39%. На десять утра, то есть спустя два часа после открытия участков, активность проявили 9,92% избирателей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
745 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Явка на освобожденных территориях Азербайджана выше, чем по стране

Явка на освобожденных территориях Азербайджана выше, чем по стране

Ильяс Умаханов: сегодня в Азербайджане проходят совершенно особые выборы

Ильяс Умаханов: сегодня в Азербайджане проходят совершенно особые выборы

Дмитрий Кобицкий: выборы Милли Меджлиса организованы на очень достойном уровне

Дмитрий Кобицкий: выборы Милли Меджлиса организованы на очень достойном уровне

Выборы в Азербайджане: явка превысила 20%

Выборы в Азербайджане: явка превысила 20%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы