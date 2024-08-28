Выборы в парламент Азербайджана: обновлена информация по явке

Центризбирком Азербайджана опубликовал актуальные сведения по активности избирателей на выборах в Милли Меджлис (парламент). На 15.00 по местному времени (14.00 мск) явка почти достигла 25%.

К трем часам дня на парламентских выборах в Азербайджане проголосовали почти 25% избирателей. Об этом, как передает корреспондент "Вестника Кавказа", рассказал директор Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, к этому моменту в Азербайджане на 15:00 составила 29,49 процента.

В общей сложности на избирательные участки пришли 1 893 555 человек, отметил Оруджев.

Напомним, что к полудню явка составила 20,39%. На десять утра, то есть спустя два часа после открытия участков, активность проявили 9,92% избирателей.