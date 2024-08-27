Выборы в Азербайджане: явка за два часа – почти 10%

ЦИК Азербайджана озвучил первые данные по явке на избирательные участки на выборах в парламент страны. По данным комиссии, она приближается к 10%.

Голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) продолжается в Азербайджане, первые сведения по явке, как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", огласил директор Информационного центра Секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев.

По его словам, за два часа, то есть к 10.00 (09.00 мск), на избирательные участки пришли 9,92% избирателей.

Отметим, что ранее глава ЦИК Мазахир Панахов рассказал, что информация о ходе голосования и явке будет сообщена пять раз в день голосования – в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 (по бакинскому времени).