Выборы президента Азербайджана 2024: Госдума отправляет наблюдателей

Делегация от Госдумы РФ примет участие в наблюдении на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся меньше чем через месяц.

Нижняя палата российского парламента направит в Азербайджан делегацию, которая будет участвовать в наблюдении за внеочередными выборами главы государства.

Об этом рассказал председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, пишет ТАСС.

"Да, уже сейчас утвердили"

– парламентарий

В понедельник в Азербайджане стартовала предвыборная агитация. Она будет проходить до 8 утра 6 февраля – с этого времени начнется день тишины.

Когда будут выборы президента в Азербайджане?

Главу государства жители Азербайджана должны были выбирать в 2025 году. Однако вскоре после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности в сентябре 2023 года Ильхам Алиев заявил о назначении внеочередных выборов главы государства. Они назначены на 7 февраля 2024 года.

Позже президент объяснил свое решение. Он напомнил, что после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан выполнил свои прежние задачи, так что старая эра завершена, и в жизни страны начинается новая эпоха. Ее старт и связан с грядущими выборами.