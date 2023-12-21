В Азербайджане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

В Азербайджане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Участвовать в ней могут кандидаты, их представители, а также политические партии и блоки.

Начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана, говорится в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов.

В соответствии с планом, старт предвыборной агитации кандидатов в президенты дается за 23 дня до дня голосования и заканчивается за 24 часа до дня голосования.

«Процесс начинается 15 января 2024 года и завершится 6 февраля в 8:00 утра»

– Календарный план

Также в документе отмечено, что участвовать в агитации могут зарегистрированные кандидаты, их представители, а также политические партии и блоки.

Напомним, что выборы главы государства пройдут в Азербайджане 7 февраля.