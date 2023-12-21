Президентские выборы в Азербайджане выходят на новый этап

Заседание ЦИК Азербайджана, посвященное выборам президента, прошло сегодня в Баку. На нем была озвучена дата начала предвыборной агитации.

Кандидаты в президенты Азербайджана смогут начать предвыборную агитацию в понедельник, заявил на заседании Центризбиркома председатель комиссии Мазахир Панахов.

По словам чиновника, вести агитацию можно будет до 8.00 6 февраля, когда начнется "день тишины".

Он также рассказал, когда ЦИК опубликует список кандидатов, которые прошли регистрацию на участие в выборах главы государства. Их имена станут известны до 18 января, пояснил Панахов.

Кроме того, на сегодняншем заседании Центризбиркома была создана комиссия по жеребьевке: структура займется распределением бесплатного эфирного времени, выберет время и место жеребьевки.

Когда будут выборы президента в Азербайджане?

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года. Изначально они должны были состояться в 2025 году.

Ильхам Алиев о внеочередных выборах

В интервью 10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, почему он принял решение о проведении внеочередных выборов. Глава государства пояснил, что в сентябре 2023 года, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, страна достигла поставленных ранее целей и завершила прежнюю эру, начав новую эпоху. Переход к ней и знаменуют эти выборы.