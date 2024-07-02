Выборы не изменили отношение США к Ирану

В США заявили, что не изменят политику в отношении Тегерана после победы Масуда Пезешкиана. Там напомнили о поддержке ХАМАС и «Хезболлы».

Советник американского президента Джон Кирби высказался по поводу политики Вашингтона в отношении Тегерана после победы Масуда Пезешкиана на выборах в Иране.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не намерены менять свою политику. Кроме того, он заявил, что переговоров по СВПД не будет.

Кирби отметил, что Иран поддерживает ХАМАС и «Хезболлу». Данные группировки в США признаны террористическими.

Выборы в Иране

Руководителем ИРИ избран реформист Масуд Пезешкиан. По итогам второго тура президентских выборов он получил более 16 млн голосов.

Вторым стал Саид Джалили. Он набрал свыше 13,5 млн голосов. Явка на выборы стала самой низкой за всю историю проведения – почти 50%.