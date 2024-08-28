Выборы Милли Меджлиса в Азербайджане прошли по всем стандартам демократии - МПА СНГ

Координатор наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ высоко оценил проведение выборов в парламент Азербайджана накануне. Выборы прошли с соблюдением прав избирателей, в соответствии со стандартами демократии.

Координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Андрей Яцкин заявил сегодня на брифинге, что выборы в Милли Меджлис прошли в соответствии со всеми международными принципами.

Координатор наблюдателей от МПА СНГ добавил, что в Азербайджана на парламентских выборах были созданы все необходимые условия для реализации полномочий как местных, так и международных наблюдателей в рамках законодательства АР.

Наблюдатели от МПА СНГ принимали участие в наблюдении за голосованием на 145 избирательных участках. Яцкин рассказал, что все участки были открыты в установленное время и были обеспечены всеми необходимыми документами, позволяющими гражданам осуществлять свое активное избирательное право и голосовать за кандидатов.

"По результатам проведенного мониторинга группы наблюдателей от МПА СНГ отмечаю, что избирательное законодательство Азербайджанской Республики обеспечивает необходимые условия для проведения демократических выборов в парламент Азербайджана"

– Яцкин

Он отметил, что выборы 1 сентября в парламент Азербайджана впервые прошли на всей территории страны, они были проведены при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса.

"Главный вывод от Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств: на основе мониторинга, проведенного нашими наблюдателями, мы пришли к итоговому заключению о том, что состоявшиеся 1 сентября 2024 года внеочередные выборы в парламент – Милли Меджлис Азербайджанской Республики – впервые прошли на всей территории Азербайджанской Республики. Права и свободы всех участников избирательного процесса были соблюдены и соответствовали всем международным принципам"

– Яцкин