ВВС Турции получили первые обновленные истребители F-16

Опубликовано: 19:58, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Турецким ВВС передали первые обновленные F-16. После работ, выполненных местными компаниями, срок эксплуатации истребителей вырастет более чем на 30%.

ВВС Турции получили в свое распоряжение первые истребители F-16, модернизация которых была выполнена местными компаниями. Об этом рассказал в четверг глава Управления оборонной промышленности республики.

В сообщении, размещенном на его страницах в соцсетях, сказано, что на истребителях версии Block-30 были заменены радары, системы управления и авионика. По словам Исмаила Демира, это даст возможность продлить срок их эксплуатации более чем на 30% - с 8 до 12 тыс часов.

По данным турецкой прессы, примерно такая же модернизация ждет и истребители версии Block 40 и 50. После этого их можно будет использовать до 40-х годов текущего столетия.