Турция вооружится собственными подводными лодками к 2030 году

Опубликовано: 16:56, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция запустила масштабный военно-промышленный проект по независимому от импортных технологий и компонентов производству подводных лодок. Согласно планам оборонного ведомства, верфи завода в Гельджюке начнут собирать первые национальные подводные лодки класса MILDEN через два года, а еще через пять лет они начнут поступать на вооружение.

Как сообщили сегодня в Минобороны Турции, турецкая военная промышленность приступила к реализации стратегического для ВПК республики проекта MILDEN. В рамках этого проекта за семь лет судостроительный завод в Гельджюке сконструирует и передаст армии Турции первые подводные лодки, произведенные полностью по национальным технологиям.

В настоящее время, отметили в ведомстве, Гельджюк производит 6 подводных лодок совместно с Германией. Известно, что турецко-германские морские боевые машины будут иметь класс 214TN Reis. Как только гельджюкские верфи освободятся, начнется активная фаза строительства национальных подводных лодок.

По планам оборонного ведомства Турции, в этом году начнется строительство испытательных стендов для конструкций подводных лодок, а непосредственно сборка боевых машин стартует в 2025 году.

В Минобороны обязались передать Военно-морским силам республики первые национальные подводные лодки класса MILDEN к 2030 году.