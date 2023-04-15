Турция вооружится собственными подводными лодками к 2030 году

Как сообщили сегодня в Минобороны Турции, турецкая военная промышленность приступила к реализации стратегического для ВПК республики проекта MILDEN. В рамках этого проекта за семь лет судостроительный завод в Гельджюке сконструирует и передаст армии Турции первые подводные лодки, произведенные полностью по национальным технологиям.
В настоящее время, отметили в ведомстве, Гельджюк производит 6 подводных лодок совместно с Германией. Известно, что турецко-германские морские боевые машины будут иметь класс 214TN Reis. Как только гельджюкские верфи освободятся, начнется активная фаза строительства национальных подводных лодок.
По планам оборонного ведомства Турции, в этом году начнется строительство испытательных стендов для конструкций подводных лодок, а непосредственно сборка боевых машин стартует в 2025 году.
В Минобороны обязались передать Военно-морским силам республики первые национальные подводные лодки класса MILDEN к 2030 году.