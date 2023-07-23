ВВС Ирана проводят масштабные учения

Опубликовано: 18:25, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране сегодня начался главный этап масштабных учений ВВС страны "Защитники неба велаята", она проходит в Исфахане с применением новой тактики.

Сегодня в иранской провинции Исфахан началась основная, оперативная фаза 11-х учений военно-воздушных сил иранской армии "Защитники неба велаята", она проходит под кодовым названием "Я Хоссейн", руководит учениями командующий ВВС Хамид Вахеди.

"После прибытия истребителей и беспилотников на базу Шахид Бабаи ВВС армии Ирана и в район стрельб Шахид Абу Ата Анарк в Исфахане они проводят учения по отражению нападения условного противника и методам борьбы с атаками с использованием новой тактики в двустороннем контролируемом режиме"

- пресс-секретарь военных учений Рудбари

В масштабных учениях иранских военных летчиков принимают участие представители как минимум 11 иранских авиабаз со всей страны, передает ИРНА.