Зачем Ирану новая гиперзвуковая ракета "Фаттах"?

Дальность действия иранских гиперзвуковых ракет "Фаттах" может быть увеличена до 2 тыс км, заявил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции. Презентация новой гиперзвуковой ракеты с заявленной дальностью поражения 1,4 тыс км состоялась ранее в июне. Каковы характеристики, в том числе и скорость, ракеты и что ее создание означает для Ирана?

"Фаттах" - иранская твердотопливная ракета средней дальности, разработанная Корпусом стражей исламской революции. Ее презентация состоялась в июне 2023 года. Это первая гиперзвуковая баллистическая ракета Ирана. По словам военного руководства ИРИ, высокая маневренность и скорость позволяют ей поражать все системы противоракетной обороны.

О возможном увеличении дальности ее действия заявил на днях командующий ВКС КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде в ходе выступления перед преподавателями и студентами Мазандеранского университета в Бабольсаре.

"Иран достиг всех сложных технологий в области оборонной промышленности. "Фаттах" — это гиперзвуковая ракета с дальностью 1,4 тыс км, но не исключено, что дальность этой ракеты может быть увеличена до 2 тыс км"

– Амир Али Гаджизаде

Что означает "Фаттах" на персидском?

"Фаттах" переводится с персидского языка как "победоносный". Это определение используется в том числе в качестве эпитета Всевышнего в значении "открывающий двери счастья". Соответствует ли название ракеты ее реальным техническим характеристикам?

Ракета "Фаттах": характеристики и скорость

Ключевые характеристики нового гиперзвукового оружия были озвучены на церемонии презентации ракеты, которая прошла 16 июня при участии президента Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами, пишет издание "Ватан".

"Фаттах" может развить скорость в 16 тыс км/ч.

Дальность полета - 1,4 тыс км.

Ракета снабжена сферическим двигателем, который работает на твердом топливе.

Подвижное сопло способно совершать маневры во всех направлениях за счет вращений.

Отметим, что стоимость новой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты Fattah в открытых источниках не раскрывается.

Мнение иранских СМИ

Иранские СМИ, говоря о новой гиперзвуковой ракете, обращают внимание на три аспекта.

Во-первых, освоение Ираном технологии проектирования и производства гиперзвуковых ракет - это большое событие для оборонной промышленности, ведь в течение предыдущих 20 лет флагманом иранского ракетостроения служила мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля" Fateh 110.

В новой разработке ее создатели сделали акцент на двух основных характеристиках - точности и мощности. Кроме того, за счет высокой скорости "Фаттах" призвана затруднить работу системы противоракетной обороны противника.

Во-вторых, "Фаттах" - это новый этап эволюции семейства "Фатех", и иранские разработчики планируют продолжать эту "династию".

В-третьих, СМИ отмечают, что ракеты рассматриваются властями Ирана как основное средство достижения целей обороны и сдерживания. В эту область вложено больше всего средств (наряду с областью беспилотников), что позволило разработать новые ракеты с использованием современных технологий.

Что говорит про ракету "Фаттах" израильский эксперт?

Известный эксперт по ракетам Тал Инбар (Израиль), следящий за иранской ракетной программой на протяжении последних 25 лет, считает, что иранские технологии в области ВПК активно развиваются и прогрессируют. В интервью журналу Breaking Defense он охарактеризовал "Фаттах" как "реальное и серьезное вооружение".

"Иранцы доказали, что они ответственно относятся к приобретению ракетных технологий, их адаптации. Мощность и точность иранской гиперзвуковой ракеты "Фаттах" - отнюдь не преувеличение"

– Тал Инбар

Что пишут про "Фаттах" в соцсетях?

А вот мнения пользователей в персоязычном сегменте соцсетей разделились.

Кто-то сравнивает с ракетой внешнюю политику президента Ирана. Надер Гойюр пишет: "Дипломатия Эбрахима Раиси напоминает ракету "Фаттах"".

Другие видят в ракете "Фаттах" копию китайской разработки. ""Фаттах" или китайская "Дунфэн-17" - без разницы", - утверждает Шахрам Сабзевари.

Критически настроенные пользователи задаются вопросами. Бехлул-е Диване интересуется: "400 секунд, или 7 минут подлета до Тель-Авива? Окей. Но как быть, если Израиль ударит по нашим нефтеперерабатывающим заводам, АЭС и другим инфраструктурным объектам первым? Сможет ли Тегеран среагировать молниеносно или окажется в состоянии шока?"