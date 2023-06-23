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В Иране заявили о начале нового этапа отношений со странами Персидского залива

В Иране заявили о начале нового этапа отношений со странами Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Ирана заявил, что Исламская Республика вступила в новый этап отношений со странами Персидского залива. Об этом он сказал по итогам своего турне по региону.

Сотрудничество Ирана с южными прибрежными странами Персидского залива вступило в новую фазу. Об этом заявил в четверг глава МИД Исламской Республики.

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что в ходе своего турне обсудил со странами региона вопросы взаимодействия в экономической, торговой, туристической, научной и технологической областях.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, он также поговорил о реализации сделок, которые заключил президент Ирана с представителями Омана и Катара. Также затрагивались вопросы, которые касаются проживающих в этих странах иранцев.

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