В Иране заявили о начале нового этапа отношений со странами Персидского залива

Опубликовано: 22:20, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Ирана заявил, что Исламская Республика вступила в новый этап отношений со странами Персидского залива. Об этом он сказал по итогам своего турне по региону.

Сотрудничество Ирана с южными прибрежными странами Персидского залива вступило в новую фазу. Об этом заявил в четверг глава МИД Исламской Республики.

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что в ходе своего турне обсудил со странами региона вопросы взаимодействия в экономической, торговой, туристической, научной и технологической областях.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, он также поговорил о реализации сделок, которые заключил президент Ирана с представителями Омана и Катара. Также затрагивались вопросы, которые касаются проживающих в этих странах иранцев.