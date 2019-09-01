ВВС Ирана полностью обновили авиапарк и оборудование

Военно-воздушные силы Ирана благодаря разработкам ученых и специалистов ОПК страны достигли полной самодостаточности в производстве военной техники и оборудования.

Весь парк самолетов ВВС Ирана и обслуживающее их оборудование обновлено на разработки отечественных специалистов, сейчас они находятся в полной боевой готовности, заявил сегодня командующий военно-воздушными силами ИРИ бригадный генерал Хамид Вахеди.

ВВС и ПВО на сегодняшний день основные компоненты Вооруженных сил страны, они смогли выстоять против самых серьезных санкций, обрушившихся на страну, заявил генерал, передает IRNA.

Вахеди также отметил, что ВВС страны планово ведут все работы по восстановлению и капитальному ремонту вверенной им техники и готовы к выполнению всех приказов Верховного командующего Ирана.

Командующий военно-воздушными силами также отметил достижения страны в области пилотируемых и беспилотных самолетов, выразив надежду, что эти силы всегда будут готовы встать на ее защиту.