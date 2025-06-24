Второй за неделю разговор провели Путин и Нетаньяху

Глава российского государства поговорил в понедельник по телефону с израильским премьером. Это уже вторые их переговоры за последние семь дней.

В понедельник, 4 августа, президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Подробности беседы Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху на данный момент неизвестны.

Этой второй разговора Путина и Нетаньяху за последние семь дней. Предыдущий состоялся ровно неделю назад. В ходе беседы обсуждались ситуация в Сирии, а также ирано-израильский конфликт.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль и США готовятся выдвинуть ультиматум ХАМАС. Если группировка не выполнят ряд требований, еврейское государство расширит военную операцию в секторе Газа.