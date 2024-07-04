Вторая за день авария с военными произошла в Армении

"Камаз" с военнослужащими и иномарки столкнулись сегодня на востоке Армении. В аварии пострадали несколько человек.

В Гегаркуникской области 11 июля произошло столкновение "Камаза", перевозившего военнослужащих, и легкового автомобиля Mitsubishi Outlander. Об этом сообщают армянские СМИ.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, их отвезли в медучреждение Чамбарака. Среди военнослужащих никто не пострадал.

В ходе расследования выяснилось, что водители и пассажиры обоих транспортных средств являются военнослужащими.

Еще одно ДТП с участием военнослужащих произошло сегодня в Сюникской области. В результате аварии погибло несколько человек.