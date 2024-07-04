Экс-главе Минобразования продлили срок ареста в Армении

Суд оставил неизменной меру пресечения в отношении бывшего главы Минобразования Армении. Он будет находиться под арестом еще как минимум три месяца.

Бывший глава Минобразования Армении будет находиться под арестом еще минимум три месяца. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Антикоррупционный суд республики.

Адвокаты Армена Ашотяна просили перевести своего подзащитного под домашней арест и предлагали залог в 40 млн драмов (свыше $100 тыс) под личные гарантии известных общественных деятелей, однако суд их просьбу не удовлетворил.

Напомним, бывший министр стал фигурантом дела о хищении крупной суммы денег в Ереванском медуниверситете. Сам экс-глава ведомства не раз заявлял, что его преследуют за его политическую деятельность.