У офиса правящей партии Армении была стрельба 

Стрельба произошла неподалеку от офиса правящей в Армении партии «Гражданский договор». Один человек ранен. По факту возбуждено уголовное дело.

Один человек получил ранения в результате стрельбы в Ереване неподалеку от офиса правящей в Армении партии «Гражданский договор».

«Примерно в 19.00 (18.00 мск) 9 июля на пульт дежурного полиции поступила информация о стрельбе на улице Эребуни в Ереване возле офиса партии «Гражданский договор»

– онлайн-ресурс shamshyan.com.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался сын владельца местного кафе. Его оппонент находится в больнице. По факту открыто уголовное производство.

