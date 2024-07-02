Вестник Кавказа

У офиса правящей партии Армении была стрельба 

У офиса правящей партии Армении была стрельба 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стрельба произошла неподалеку от офиса правящей в Армении партии «Гражданский договор». Один человек ранен. По факту возбуждено уголовное дело. 

Один человек получил ранения в результате стрельбы в Ереване неподалеку от офиса правящей в Армении партии «Гражданский договор». 

«Примерно в 19.00 (18.00 мск) 9 июля на пульт дежурного полиции поступила информация о стрельбе на улице Эребуни в Ереване возле офиса партии «Гражданский договор»

– онлайн-ресурс shamshyan.com. 

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался сын владельца местного кафе. Его оппонент находится в больнице. По факту открыто уголовное производство. 
 

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