Произошло смертельное ДТП в Сюнике

В Сюникской области Республики Армения произошла автокатастрофа с бывшими военными, по результатам которой есть погибшие.

Сегодня в полдень в Сюникской области Республики Армения произошла автомобильная авария. Об этом сообщил в социальной сети пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.

Автомобиль марки Mitsubishi Grandis вез демобилизованных солдат. В результате аварии погибло двое людей – сам водитель и один из его пассажиров. Чуть позже информацию дополнил пресс-секретарь СК Гор Абрамян, что пострадало пятеро человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Все имена пассажиров установлены, пострадавших отправили в Зангезурский гарнизонный госпиталь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 342 (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства) УК Республики Армения.