Вратарь сборной Грузии по футболу вернулся на родину

Опубликовано: 22:55, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Голкипер грузинской сборной Георгий Лория возвращается на родину. Последним клубом 37-летнего вратаря был кипрский "Анортосис".

Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория продолжит карьеру на родине. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.

По словам 37-летнего голкипера, он подпишет контракт с тбилисским "Динамо".

На протяжении четырех последних сезонов Лория защищал цвета кипрского "Анортосиса".

Контракт вратаря, который был капитаном команды, истекал лишь в 2024 году, однако руководство "Анортосиса" решило прекратить сотрудничество с Лория уже этим летом.