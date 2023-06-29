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Вратарь сборной Грузии по футболу вернулся на родину

Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория
Голкипер грузинской сборной Георгий Лория возвращается на родину. Последним клубом 37-летнего вратаря был кипрский "Анортосис".

Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория продолжит карьеру на родине. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.

По словам 37-летнего голкипера, он подпишет контракт с тбилисским "Динамо".

На протяжении четырех последних сезонов Лория защищал цвета кипрского "Анортосиса".

Контракт вратаря, который был капитаном команды, истекал лишь в 2024 году, однако руководство "Анортосиса" решило прекратить сотрудничество с Лория уже этим летом.

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