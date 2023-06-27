Молодежная сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2023

Опубликовано: 20:57, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Грузинская молодежка набрала 5 очков в группе А и вышла в плей-офф Евро-2023. В играх с командами Португалии, Бельгии и Нидерландов грузины не потерпели ни одного поражения.

Во вторник вечером состоялись встречи третьего тура молодежного чемпионата Европы по футболу в группе А. Сборная Грузии играла с Нидерландами, а в параллельном матче встречались Португалия и Бельгия. Шансы на выход в плей-офф перед заключительными матчами группового этапа были у всех участников данного квартета.

Нидерланды – Грузия

На гол грузинского полузащитника Зурико Давиташвили, забитый на 42-й минуте, нидерландцы ответили точным ударом хавбека Кеннета Тейлора в компенсированное к первому тайму время. Во второй половине команды голов друг другу не забили, матч завершился вничью 1:1.

Португалия – Бельгия

Первый мяч в игре был забит во втором тайме – на 56-й минуте отличился полузащитник португальцев Жоау Невеш. На 65-й минуте бельгийцы восстановили статус-кво после точного удара хавбека Йорба Вертессена. А на 89-й минуте Португалия получила право на пенальти, который четко реализовал Тиагу Данташ, установив окончательный результат – 2:1 в пользу Португалии.

Группа А. Итоги

Ничья с Нидерландами позволила сборной Грузии набрать 5 очков и выйти в плей-офф Евро-2023 с первого места. Вместе с ней в следующий раунд вышла Португалия, набравшая 4 очка. Нидерланды (3 очка) и Бельгия (2 очка) покидают турнир.