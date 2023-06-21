УЕФА представил талисмана Евро-2024

Опубликовано: 15:00, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Накануне в Германии был презентован маскот Евро-2024. Имя талисману дадут в ближайшие несколько недель.

Маскотом чемпионата Европы по футболу 2024 года стал медвежонок. Презентация состоялась накануне в Германии.

Имя талисмана в ближайшие несколько недель выберут болельщики.

"Талисман отдает дань уважения непреходящей привлекательности скромного плюшевого мишки, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века"

– сказано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, следующее первенство Европы стартует 14 июня будущего года. Финал турнира пройдет 14 июля.