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Квалификация Евро-2024: Грузия уступила Шотландии

Квалификация Евро-2024: Грузия уступила Шотландии
Сборная Шотландии одержала победу над командой Грузии и закрепилась на первом месте в отборочной группе A. Отрыв от второго места на данный момент составляет 8 очков.

Во вторник, 20 июня, в Глазго состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Шотландии и Грузии. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Голами у шотландцев отметились Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47-я).

Турнирная таблица

На данный момент группу A с 12 очками возглавляет сборная Шотландии. Второе место занимает команда Грузии, набравшая 4 очка. Столько же очков набрала и Норвегия, однако она уступает грузинам по дополнительным показателям. Далее следуют команды Испании (3 очка) и Кипра (0 очков).

В Глазго прерван матч квалификации Евро-2024 между Шотландией и Грузией

В Глазго прерван матч квалификации Евро-2024 между Шотландией и Грузией

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