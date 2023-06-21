Квалификация Евро-2024: Грузия уступила Шотландии

Опубликовано: 1:20, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Шотландии одержала победу над командой Грузии и закрепилась на первом месте в отборочной группе A. Отрыв от второго места на данный момент составляет 8 очков.

Во вторник, 20 июня, в Глазго состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Шотландии и Грузии. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Голами у шотландцев отметились Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47-я).

Турнирная таблица

На данный момент группу A с 12 очками возглавляет сборная Шотландии. Второе место занимает команда Грузии, набравшая 4 очка. Столько же очков набрала и Норвегия, однако она уступает грузинам по дополнительным показателям. Далее следуют команды Испании (3 очка) и Кипра (0 очков).