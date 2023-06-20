В Глазго прерван матч квалификации Евро-2024 между Шотландией и Грузией

Опубликовано: 22:40, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отборочная встреча Евро-2024 Шотландия – Грузия прервана из-за тяжелых погодных условий. В настоящее время сотрудники стадионы занимаются очисткой газона от воды.

Встреча отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Шотландии и Грузии прервана из-за ливня.

Хозяева вышли вперед на 6-й минуте - отличился полузащитник Каллум Макгрегор. А а спустя 5 минут главный судья принял решение приостановить матч из-за сильного дождя.

В настоящее время работники стадиона пытаются очистить газон от воды.

Турнирная таблица

На данный момент Шотландия с 9 очками возглавляет группу A. Грузия располагается на втором месте, в ее активе 4 очка. Далее следуют Испания (3 очка), Норвегия (3 очка) и Кипр (0 очков).