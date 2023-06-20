В Глазго прерван матч квалификации Евро-2024 между Шотландией и Грузией

Отборочная встреча Евро-2024 Шотландия – Грузия прервана из-за тяжелых погодных условий. В настоящее время сотрудники стадионы занимаются очисткой газона от воды.
Встреча отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Шотландии и Грузии прервана из-за ливня.
Хозяева вышли вперед на 6-й минуте - отличился полузащитник Каллум Макгрегор. А а спустя 5 минут главный судья принял решение приостановить матч из-за сильного дождя.
В настоящее время работники стадиона пытаются очистить газон от воды.
Турнирная таблица
На данный момент Шотландия с 9 очками возглавляет группу A. Грузия располагается на втором месте, в ее активе 4 очка. Далее следуют Испания (3 очка), Норвегия (3 очка) и Кипр (0 очков).