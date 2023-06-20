Турция обыграла Уэльс и закрепилась на первом месте в отборе на Евро-2024

Опубликовано: 2:05, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Турции переиграла команду Уэльса в матче отбора на Евро-2024 и закрепилась на первом месте в группе. Игра проходила в Самсуне и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

В понедельник в Самсуне состоялась встреча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Турции и Уэльса.

На 64-й минуте турецкая команда заработала пенальти, однако полузащитник Хакан Чалханоглу не сумел реализовать его. Счет был открыт на 72-й минуте – отличился нападающий сборной Турции Умут Найир. А спустя 8 минут полузащитник Арда Гюлер отправил еще один мяч в сетку ворот валлийцев, установив окончательный результат – 2:0 в пользу Турции.

Отметим, что на 41-й минуте Уэльс остался в меньшинстве после удаления полузащитника Джозеффа Моррелла.

Турнирная таблица

Победа над сборной Уэльса позволила Турции закрепиться на первом месте в группе D, оторвавшись от идущей второй Армении на 3 очка. Третью строчку делят Хорватия и Уэльс, в активе которых по 4 очка. Замыкает группу с 0 очков команда Латвии.