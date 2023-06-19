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Квалификация Евро-2024: Армения вырвала победу у Латвии

Квалификация Евро-2024: Армения вырвала победу у Латвии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная Армении обыграла команду Латвии в квалификации Евро-2024. Встреча проходила в Ереване завершилась со счетом 2:1.

В Ереване только что закончился матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Армении и Латвии. 

Счет на 35-й минуте открыла армянская команда – отличился полузащитник Наир Тикнизян. На 67-й минуте латышам удалось отыграться благодаря точному удару хавбека Робертса Савальниекса. А в самом конце матча сборная Армении заработала пенальти, который реализовал полузащитник Тигран Барсегян.

Турнирная таблица 

На данный момент сборная Армения с 6 очками делит первую строчку в группе D с командой Турции. Далее следуют сборные Хорватии и Уэльса, набравшие по 4 очка. Замыкает группу команда Латвии, в активе которой нет пока ни одного очка.

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